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СБУ викрила високопосадовців з митниці, які блокували вивезення українського зерна до ЄС

Керівництво регіональних митниць організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій, зокрема із українським зерном.

СБУ викрила високопосадовців з митниці, які блокували вивезення українського зерна до ЄС
Фото: СБУ

В результаті слідчо-оперативних дій Службою безпеки на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях було заблоковано корупційну схему.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Викрито керівництво відповідних регіональних митниць, яке організувало механізм незаконного одержання грошей за оформлення експортно-імпортних операцій", - йдеться у повідомленні.

За різні суми хабарів вони "гарантували" представникам агрокомпаній безперешкодне митне оформлення гуртових партій сільгосппродукції, яку експортували до країн Євросоюзу, зокрема українського зерна.

Також учасники злочинного механізму вимагали гроші з підприємців, які ввозили в Україну іноземні товари широкого вжитку для подальшого продажу у торгових мережах нашої держави.

Щодня організатори схеми одержували "прибуток" у сотні тисяч гривень.

У разі відмови сплачувати "данину" - створювали штучні перешкоди під час проведення митних процедур і робили "бюрократичні відмови" у провезенні продукції.

Задокументовано факт вимагання грошей співробітником митниці у столичному регіоні. Серед іншого, він вимагав кошти у бізнесмена, який з початку повномасштабного вторгнення пішов на службу до ЗСУ і бере участь у бойових діях. А задля того, щоб його підприємство працювало, він був вимушений взяти кілька днів відпустки, щоб заплатити хабар.

Фото: СБУ

Співробітники СБУ затримали чиновника "на гарячому" під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру для нього та інших учасників оборудки.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи заступника начальника Чернівецької митниці, а також у посадовців митного поста "Городок" на Львівщині.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше ДБР викрило на Одещині масштабну схему поборів з експортерів "зернового коридору". Щоб безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи експортери мали заплатити визначену суму через посередників.

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