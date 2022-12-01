Понад 18 млн гривень: представника збірної України з футболу підозрюють в ухиленні від сплати податків

З 2016 по 2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн гривень, але доходи приховав.

Співробітники Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру представнику збірної України з футболу у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

Детективи БЕБ встановили, що у період 2016-2018 роки підозрюваний отримав понад 100 млн гривень. Діючи умисно, порушник приховав свої доходи, у результаті чого ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму майже 16 млн гривень та військового збору в сумі понад 1 млн гривень.

У 2018 році, вже будучи зареєстрованим як фізична особа – підприємець, він приховав реальні об’єми доходів та умисно ухилився від сплати єдиного податку ще на понад 1 млн гривень.

Загальна сума несплачених коштів до бюджету України становить понад 18,2 млн гривень.

Досудове розслідування кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, БЕБ викрило схему незаконного відшкодування ПДВ на 35,4 млн гривень.