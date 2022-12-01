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Заморожені Швейцарією російські активи становлять 7,2 млрд євро

У липні вона становила 6,5 млрд євро.

Заморожені Швейцарією російські активи становлять 7,2 млрд євро
Фото: Facebook/Embassy of Switzerland in Ukraine

Швейцарія оновила інформацію про російські активи, заморожені у зв'язку з санкціями проти Росії.

Про це повідомив Swiss Info із посиланням на Державний секретаріат з економічних питань.

"Загальна сума активів, заморожених у Швейцарії через агресію Росії проти України станом на 25 листопада, досягла 7,5 млрд швейцарських франків (7,2 млрд євро)", - йдеться у повідомленні.

У липні вона становила 6,7 млрд франків (6,5 млрд євро).

Також у шести кантонах арештовані 15 об'єктів нерухомості, що належать особам, компаніям та організаціям, які підпадають під дію санкцій.

Санкції, ухвалені Федеральною радою Швейцарії в лютому, також передбачають заборону на прийом депозитів від російських громадян або фізичних і юридичних осіб, створених в Росії, якщо їх загальна вартість перевищує 100 000 швейцарських франків на одну особу. Натомість про вже існуючі депозити, що перевищують цю суму, необхідно повідомляти SECO.

Нагадаємо, у серпні ЗС РФ не погодилось, із пропозицією України, щодо представництва Швейцарією інтересів України в Росії.

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