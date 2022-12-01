Більшість санкцій проти Росії набудуть ефективності в середньостроковій і довгостроковій перспективі, – премʼєрка Литви

Вона заявила, що немає санкцій, які можуть вплинути на Росію миттєво.

Євросоюзу потрібно терпіння, оскільки більшість впроваджених проти Росії санкцій матимуть вплив лише в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Про це премʼєр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте повідомила на конференції Reuters.

"Моє повідомлення таке: нам потрібно набратися терпіння. Тому що немає санкцій, які можуть вимкнути Росію миттєво. Це неможливо, ми не повинні шукати цього", – заявила вона.

Нагадаємо, 5 грудня набувають чинності санкції на російську сиру нафту. Європейським країнам не вдалося домовитися про рівень обмеження цін на російську нафту. Виконавчий орган ЄС запропонував рівень 65 доларів за барель, який Польща та країни Балтії відхилили як надто щедрий для Москви. Греція і Мальта не хочуть опускати ціни нижче 70.