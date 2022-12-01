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Офіційний веб-сайт Ватикану не працював через можливу хакерську атаку, – ЗМІ

Технічні розслідування тривали через незвичайні спроби отримати доступ до сайту. 

Офіційний веб-сайт Ватикану не працював через можливу хакерську атаку, – ЗМІ
Фото: ЕРА/UPG

Офіційний веб-сайт Ватикану vaticanstate.va не працював у середу, 1 грудня після ймовірної хакерської атаки.

Про це пише Reuters з посиланням на Святий Престол.

За інформацією речника Ватикану Маттео Бруні, технічні розслідування тривали через незвичайні спроби отримати доступ до сайту. 

Жодної додаткової інформації він не надав.

Зазначимо, наразі сайт Ватикану працює.

Нагадаємо, Папа Римський заявив, що готовий стати посередником у переговорах між Україною та РФ.

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