На сайт Європарламенту хакери здійснили DDOS-атаку

На сайт Європейського парламенту 23 листопада було здійснено кібератаку.
Про це у своєму Twitter повідомив речник Європарламенту Жауме Дук.
"Наразі доступність веб-сайту Європарламенту порушена через високий рівень зовнішнього мережевого трафіку. Цей трафік пов'язаний із DDOS-атакою", - йдеться в дописі.
Дук додав, що фахівці працюють над "якнайшвидшим усуненням цієї проблеми".
Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму.