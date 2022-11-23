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На сайт Європарламенту хакери здійснили DDOS-атаку

Доступ до сайту тимчасово порушено.

На сайт Європарламенту хакери здійснили DDOS-атаку
Фото: itar-tass.com

На сайт Європейського парламенту 23 листопада було здійснено кібератаку.

Про це у своєму Twitter повідомив речник Європарламенту Жауме Дук.

"Наразі доступність веб-сайту Європарламенту порушена через високий рівень зовнішнього мережевого трафіку. Цей трафік пов'язаний із DDOS-атакою", - йдеться в дописі.

Дук додав, що фахівці працюють над "якнайшвидшим усуненням цієї проблеми".

Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму.

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