На сайт Європарламенту хакери здійснили DDOS-атаку

Доступ до сайту тимчасово порушено.

LB.ua в Google News

На сайт Європейського парламенту 23 листопада було здійснено кібератаку.

Про це у своєму Twitter повідомив речник Європарламенту Жауме Дук.

"Наразі доступність веб-сайту Європарламенту порушена через високий рівень зовнішнього мережевого трафіку. Цей трафік пов'язаний із DDOS-атакою", - йдеться в дописі.

Дук додав, що фахівці працюють над "якнайшвидшим усуненням цієї проблеми".

Нагадаємо, 23 листопада Європейський парламент визнав Росію державою-спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму.