Іран збагачує уран до 60% на заводі у Фордо, – МАГАТЕ

Іран розпочав збагачення урану до 60% на своєму підземному ядерному об'єкті, заводі у Фордо.

Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, пише CNN.

Таким чином країна наближається до отримання “збройового матеріалу”.

“Іран розпочав виробництво високозбагаченого урану – UF6 зі збагаченням до 60% – із використанням існуючих двох каскадів центрифуг IR-6 на заводі зі збагачення палива у Фордо (FFEP) на додаток до виробництва, яке здійснюється в Натанзі з квітня 2021 року”, – йдеться у заяві МАГАТЕ.

Рада керуючих МАГАТЕ закликає Іран співпрацювати у розслідуванні незрозумілих слідів урану, знайдених у країні на невідомих об’єктах. Тегеран описав цей крок як “сильний сигнал до нещодавньої антиіранської резолюції, ухваленої Радою”.

Міжнародне агентство також планує збільшити частоту та інтенсивність перевірок у Фордо відповідно до Угоди про гарантії.

Окрім того, Гроссі повідомив, що Іран продовжує роботу зі збагачення урану у Натанзі і має намір встановити другу виробничу будівлю, здатну вмістити понад 100 каскадів центрифуг.

Зазначимо, Іран постійно заперечує свій намір отримати ядерну зброю.