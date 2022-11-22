Верховний суд США відкрив шлях для передачі податкових декларацій Трампа комітету Конгресу

Йдеться про декларації за шість років.

В США Верховний суд дозволив передачу податкових декларацій колишнього президента Дональда Трампа комітету Конгресу після судової боротьби, котра тривала три роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Суд без коментарів відхилив клопотання Трампа про наказ, який би перешкодив Міністерству фінансів надати податкові декларації Трампа та деяких його компаній за шість років підконтрольному демократам Комітету шляхів і засобів Палати представників”, - йдеться у повідомленні.

Хоча Міністерство фінансів відмовилося надати ці записи під час президентства Трампа, адміністрація Байдена заявила, що федеральний закон чітко визначає, що комітет має право перевіряти будь-яку декларацію платника податків, включно з президентською.

Комісія Палати представників США вперше запросили податкові декларації Трампа у 2019 році в рамках розслідування програми аудиту Служби внутрішніх доходів і дотримання податкового законодавства колишнім президентом.

Втім, Міністерство юстиції при адміністрації Трампа захищало рішення тодішнього міністра фінансів Стівена Мнучіна не надавати Конгресу податкові декларації. Мнучін стверджував, що мав право не надавати документи, оскільки він дійшов висновку, що їх шукали демократи з партійних мотивів.

Зазначається, що це була друга поразка Трампа у Верховному суді. У жовтні суд відмовився втручатися в судову суперечку навколо обшуку ФБР у маєтку Трампа у Флориді, який виявив секретні документи.

Нагадаємо, за результатами опитування користувачів соціальної мережі Twitter Ілон Маск вирішив відновити акаунт колишнього президента США Дональда Трампа.