Прем'єрка Естонії назвала війну Росії проти України завершальним актом розпаду СРСР

"Володимир Путін назвав розпад Радянського Союзу величезною геополітичною катастрофою. Якщо це так, то своїм нападом на Україну Путін доведе до кінця цю так звану катастрофу", - сказала Каллас.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала війну Росії проти України завершальним актом розпаду СРСР.

У своєму виступі перед парламентом із доповіддю про реалізацію політики Євросоюзу Каллас зазначила, що 24 лютого - це не лише початок української війни за незалежність, а й початок повномасштабної війни за правовий світоустрій та Європу.

"Те, що ми насправді спостерігаємо, це завершальний акт розпаду Радянського Союзу. Володимир Путін назвав розпад Радянського Союзу величезною геополітичною катастрофою. Якщо це так, то своїм нападом на Україну Путін доведе до кінця цю так звану катастрофу. І не для України, не для Європи, а для Росії. 24 лютого Росія вийшла із цивілізованого світу", - підкреслила прем'єрка Естонії.

Каллас додала, що "Росія втратила своїх друзів та повагу в очах усього світу" та "ніколи більше не буде надійним партнером в очах решти світу".

Прем'єр наголосила на продовженні підтримки України Естонією зокрема та Євросоюзом загалом.

"Незабаром ми досягнемо домовленості щодо першого спільного документа про виробництво та придбання боєприпасів... Ми очікуємо, що Європейська комісія незабаром виступить із середньостроковою ініціативою щодо розвитку військового потенціалу для консолідації європейської військової промисловості", - сказала Каллас.

Нагадаємо, раніше Естонія надала Єврокомісії пропозиції щодо дев'ятого санкційного пакету проти РФ та Білорусі. Також країна планує достроково припинити імпорт російських нафтопродуктів.