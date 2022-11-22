"Газпром" погрожує скоротити постачання газу до ЄС через Україну

В компанії заявили, що деякі обсяги газу, призначені для Молдови, залишаються в Україні.

Російський монополіст "Газпром" погрожує скоротити потоки газу до Європи через Україну наступного тижня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомленні компанії в Telegram.

"Газпром" заявив, що деякі обсяги газу, призначені для Молдови, залишаються в Україні, і попередив, що обмежить обсяги транзиту з 28 листопада відповідно до кількості газу, що не доходить до молдовських споживачів.

"21 листопада "Молдовагаз" відповідно до контракту оплатив "Газпрому" частину поставок за листопад. Обсяг фактично поставленого російського газу, щодо якого порушено оплату поточних поставок у листопаді, становить 24,945 млн куб. м газу. Сумарний накопичений обсяг осідання на території України - 52,52 млн куб. м газу", - йдеться у заяві.

Український маршрут є останнім трубопроводом, що залишився, який все ще постачає російський газ до Західної Європи, оскільки Москва поступово скорочувала поставки ще перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, російський "Газпром" ще у вересні заявив, що може розірвати контракт з Молдовою та повністю припинити постачання газу до країни.