США прискорено оновлюють запаси зброї після її постачання до України, – ЗМІ

Армія США прискорює процес придбання зброї, щоб пришвидшити виконання контрактів, необхідних для поповнення американських запасів зброї, вичерпаних через поставки зброї в Україну.
Про це пише Reuters з посиланням на чиновника.
Прискорене укладання контрактів залежить від процесів, що виконуються одночасно, які раніше виконувалися послідовно, і ґрунтується на уроках, отриманих із пандемії коронавірусу.
Згідно з останніми даними Пентагону, було укладено контракти на суму 2,6 мільярда доларів США для заміни зброї, яка була доставлена в Україну.
Нагадаємо, ультраправі республіканці Палати представників на чолі з активісткою кампанії експрезидента США Дональда Трампа “Зробімо Америку великою знову” Марджорі Тейлор Грін заявили, що будуть боротися проти допомоги Україні.