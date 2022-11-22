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США прискорено оновлюють запаси зброї після її постачання до України, – ЗМІ

Укладено контракти на 2,6 мільярда доларів для заміни озброєння.

США прискорено оновлюють запаси зброї після її постачання до України, – ЗМІ
Фото: Вікі

Армія США прискорює процес придбання зброї, щоб пришвидшити виконання контрактів, необхідних для поповнення американських запасів зброї, вичерпаних через поставки зброї в Україну.

Про це пише Reuters з посиланням на чиновника.

Прискорене укладання контрактів залежить від процесів, що виконуються одночасно, які раніше виконувалися послідовно, і ґрунтується на уроках, отриманих із пандемії коронавірусу.

Згідно з останніми даними Пентагону, було укладено контракти на суму 2,6 мільярда доларів США для заміни зброї, яка була доставлена в Україну.

З другої половини жовтня Сполучені Штати уклали близько 1 мільярда доларів контрактів з виробниками зброї, в основному на боєприпаси та ракети, що свідчить про те, що темпи ухвалення контрактних рішень прискорюються.

Нагадаємо, ультраправі республіканці Палати представників на чолі з активісткою кампанії експрезидента США Дональда Трампа “Зробімо Америку великою знову” Марджорі Тейлор Грін заявили, що будуть боротися проти допомоги Україні.

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