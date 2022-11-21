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ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230

Ракети TRLG-230 класу “земля-земля” надійшли на озброєння влітку.

ЗСУ отримали високоточні турецькі ракети TRLG-230
Фото: oryxspioenkop.com

Збройні сили України отримали на озброєння високоточні ракети TRLG-230 виробництва турецької компанії Rocketsan.

Про це пише Мілітарний з посиланням на аналітиків порталу Oryx, що відстежують озброєння, яке отримує Україна.

Зазначається, що ракети TRLG-230 класу “земля-земля” надійшли до Сил оборони України ще влітку.

Наразі невідомо, чи Україна самостійно придбала це озброєння, чи отримала у вигляді військової допомоги.

 

Нагадаємо, турецька компанія Baykar хоче оснастити свої безпілотники ракетами класу "повітря-повітря", аби вони могли збивати не лише інші дрони, а й літаки. 

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