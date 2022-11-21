До десяти років за ґратами засуджено учасника НЗФ "ЛНР", - ОГ

Його взяли в полон на околицях села Спірне Донецької області всередині вересня.

Прокурори довели у суді, що у вересні 2019 року мешканець Алчевська Луганської області вступив до так званої "народної міліції ЛНР" на посаду "старший стрілок".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Під час "служби" засуджений займався транспортуванням військової техніки, виїжджав на лінію бойового зіткнення, заступав у добові наряди, виконував накази для посилення обороноздатності так званої "ЛНР" та збройного опору ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

16 вересня 2022 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон на околицях села Спірне Донецької області.

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України). Його засуджено до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, за матеріалами СБУ десять бойовиків "Л/ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами. Їх було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні та у районі Сєвєродонецька.