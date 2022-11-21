За матеріалами СБУ десять бойовиків "Л/ДНР" проведуть від 13 до 15 років за ґратами

Їх було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні та у районі Сєвєродонецька.

За матеріалами СБУ до реальних термінів ув’язнення засуджено 10 бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР". Вони проведуть за ґратами від 13 до 15 років.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"На початку повномасштабного вторгнення засуджені увійшли до складу підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти сил оборони на Запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Їх було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні. Більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

"Ще одним засудженим є командир танку окупаційних угруповань, який обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині", – інформує спецслужба.

Встановлено, що бойовик входив до складу танкового підрозділу, створеного агресором "2-го армійського корпусу". Під командуванням російських загарбників він брав участь у захопленні населених пунктів на сході України та потрапив у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні цього року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) КК України.

Нагадаємо, дванадцять років за ґратами також проведе танкіст армії РФ, який обстрілював цивільних у Маріуполі. Він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.