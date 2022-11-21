Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
Попри війну, Україна відзначить День Гідності та Свободи, – Пошивайло
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
У Болгарії пояснили, чому не можуть дати Україні комплекси С-300 і як доставлять військову допомогу
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
Росіяни обстріляли в Запоріжжі "Мотор Січ", прокуратура відкрила провадження
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
У ЗСУ спростували інформацію про знищення Су-35 окупантів за допомогою NASAMS
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Укренерго оприлюднило деталі відключень світла 20 листопада
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Ворог готує інформаційно-психологічну операцію щодо відключення електроенергії, – ЦПД
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Україна вийшла зі складу членів Міжнародного центру наукової та технічної інформації
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
Євген Малолєтка: “Ми плакали, коли бачили, як у Маріуполі помирають діти. Але ми мали все це фотографувати”
ГоловнаСуспільствоВійна

Житель Слов'янська "зливав" окупантам позиції ЗСУ

Чоловіка затримали та заарештували без альтернативи внесення застави.

Житель Слов'янська "зливав" окупантам позиції ЗСУ
Фото: СБУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у листопаді 2022 року мешканець міста Слов'янська з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу, автотранспорту та військової техніки ЗСУ, а також щодо розміщення блокпосту на території міста.

Після цього чоловіка викрили та затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше СБУ ідентифікувала колаборантів, які ініціювали «приєднання» Донеччини до РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також