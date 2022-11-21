Житель Слов'янська "зливав" окупантам позиції ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, у листопаді 2022 року мешканець міста Слов'янська з власного мобільного телефону через месенджер відправив повідомлення про місця розташування особового складу, автотранспорту та військової техніки ЗСУ, а також щодо розміщення блокпосту на території міста.

Після цього чоловіка викрили та затримали правоохоронці. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, раніше СБУ ідентифікувала колаборантів, які ініціювали «приєднання» Донеччини до РФ.