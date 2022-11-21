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Росіяни обстріляли ракетами два села Запорізької області

Пошкоджено житлові будинки мирних мешканців. 

Росіяни обстріляли ракетами два села Запорізької області
Обстріл Запорізької області
Фото: Олександр Старух у ТГ

Цієї ночі російська армія обстріляла ракетами два села в Запорізькій області. За даними голови ОВА Олександра Старуха, поранених немає.

Обидва села розташовані в Запорізькому районі. 

"Цієї ночі російські нелюди обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С-300. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки. На щастя, з людей ніхто не постраждав", – зазначив він. 

На опублікованих Старухом фото видно руйнування будинків та величезну вирву в землі. 

Обстріл Запорізької області
Фото: Олександр Старух в Телеграм
Обстріл Запорізької області

Фото: Олександр Старух у ТГ

Ворог систематично продовжує обстріли по Запорізькій області. Минулого тижня росіяни обстріляли ракетами Вільнянськ. Снаряди влучили в житловий будинок, загинули девʼять людей.

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