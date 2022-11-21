Росіяни обстріляли ракетами два села Запорізької області

Цієї ночі російська армія обстріляла ракетами два села в Запорізькій області. За даними голови ОВА Олександра Старуха, поранених немає.

Обидва села розташовані в Запорізькому районі.

"Цієї ночі російські нелюди обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С-300. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки. На щастя, з людей ніхто не постраждав", – зазначив він.

На опублікованих Старухом фото видно руйнування будинків та величезну вирву в землі.

Фото: Олександр Старух в Телеграм Обстріл Запорізької області

Фото: Олександр Старух у ТГ

Ворог систематично продовжує обстріли по Запорізькій області. Минулого тижня росіяни обстріляли ракетами Вільнянськ. Снаряди влучили в житловий будинок, загинули девʼять людей.