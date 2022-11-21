Українську формулу миру надзвичайно позитивно сприймають у світі, - Зеленський

Влада готується до кількох важливих міжнародних звернень, які відбудуться на новому тижні.

Понад 50 країн-учасниць Міжнародної організації Франкофонії та ще понад два десятки країн-спостерігачів із Африки, Азії, Америки та Європи почули Україну та її пропозиції про те, як повернути мир нашій державі та стабільність - світу.

Про це у своєму вечірньому зверненні повідомив Володимир Зеленський.

"Африка, Азія, Америка, Європа - всюди чують Україну, всюди знають наші пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу", - сказав президент.

Він повідомив, що українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно.

"Вона цілком конструктивна й реалістична - на відміну від порожньої й брехливої російської риторики про нібито їхню готовність до якихось там переговорів", - зауважив глава держави.

Він наголосив, що влада зробить все, щоб світ сприйняв українську формулу миру.

Крім того, Зеленський повідомив, що влада готується до кількох важливих міжнародних звернень, які відбудуться на новому тижні.

Нагадаємо, 20 листопада під час свого звернення до учасників Міжнародної організації Франкофонії, Володимир Зеленський підкреслив, що повернення миру можливе тоді, коли кожен у світі розуміє, що ніхто не заслуговує жодного дня терору. Він повідомив, що за 270 днів війни РФ випустила по Україні понад 4700 ракет.