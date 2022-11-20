На Херсонщині окупанти намагаються зырвати онлайн-навчання в українських школах, - Янушевич

Загарбники ламають зачинені хвіртки, щоб увійти до двору та вибивають двері до помешкань.

У тимчасово захопленій Мирненській тергромаді Херсонщини російські окупанти вриваються в оселі родин із дітьми шкільного віку, щоб завадити навчатися в українських школах онлайн.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

"Сьогодні стало відомо, що у тимчасово окупованій Мирненській територіальній громаді Херсонщини російські загарбники вривалися у оселі сімей, де виховуються діти шкільного віку.

Окупанти ламали зачинені хвіртки, щоб увійти до двору та вибивали двері до помешкань. Таким чином вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах.

Вороги вкотре цинічно залякують мирних мешканців та порушують права дітей!", - написав Янушевич у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти зруйнували на Херсонщині 14 шкіл, 81 частково пошкодили. Із 469 дитячих садків пошкоджено 50.