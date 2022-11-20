Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, – Міноборони

У ній є, зокрема, боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II.

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Фото: з відкритих джерел

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

До України доставлено:

боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;

3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);

17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);

1 навантажувач (загалом уже 4);

запасні частини для великокаліберного кулемета М2;

24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);

10 датчиків захисту від дронів (загалом уже 28);

20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;

116 польових обігрівачів.

Нагадаємо, із початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок Gepard, які стали ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136.