Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, – Міноборони

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України.
До України доставлено:
- боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
- 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8);
- 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39);
- 1 навантажувач (загалом уже 4);
- запасні частини для великокаліберного кулемета М2;
- 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);
- 10 датчиків захисту від дронів (загалом уже 28);
- 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
- 116 польових обігрівачів.