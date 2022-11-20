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Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, – Міноборони

У ній є, зокрема, боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II.

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, – Міноборони
Фото: з відкритих джерел

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

До України доставлено:

  • боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II;
  • 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh (загалом уже 8); 
  • 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби (загалом уже 39); 
  • 1 навантажувач (загалом уже 4);
  • запасні частини для великокаліберного кулемета М2; 
  • 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин (загалом уже 30);
  • 10 датчиків захисту від дронів (загалом уже 28); 
  • 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів;
  • 116 польових обігрівачів.

Нагадаємо, із початку повномасштабної війни Німеччина поставила Україні 30 зенітних установок Gepard, які стали ефективною зброєю проти іранських безпілотників Shahed-136.

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