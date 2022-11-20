Франція надала Україні ЗРК Crotale для захисту неба від російських ракет

Франція передала Україні зенітні ракетні комплекси Crotale для захисту неба від російських ракетних атак.

Про це повідомляє BFMTV.

За словами міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню, Україна вже отримала дві ракетні системи залпового вогню. Загальний обсяг військової допомоги від Франції становить 550 млн євро.

Міністр оборони Франції назвав зброю, яку його країна передала Україні:

18 самохідних артилерійських установок Caesar,

ракети Milan і Mistral,

60 бронетранспортерів VAB,

протитанкові міни HDP-2A2,

засоби захисту на випадок ядерної, біологічної чи хімічної загрози,

прилади нічного бачення.

Також Франція готується до передачі 155-мм гаубиць TRF1.

Наразі розглядається запит про передачу Україні радіолокаційних станцій.

Нагадаємо, 1 листопада президенти України і Франції обговорили конкретні рішення для посилення обороноздатності України.