На Херсонщині вже запрацювали 55 станцій мобільного зв’язку

Також відремонтували газорозподільні станції у Білозерці та Станіславі.

На деокупованих територіях Херсонської області уже відновили роботу 52 базових та 3 пересувних станцій мобільного зв’язку, повертають газопостачання і ремонтують зруйновані комунікації.

Про це голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив у Telegram.

"На Херсонщині оператори мобільного зв’язку відновили роботу 5 базових станцій: 4 – у Херсоні, 1 – у Чорнобаївці. Нині в області відновлено 52 базові та 3 пересувні станції мобільного зв’язку", - написав він.

Голова ОВА додав, що відремонтували газорозподільні станції у Білозерці та Станіславі – понад 6300 абонентів в 13 населених пунктах уже мають газопостачання. Також із газом й Білозерська лікарня.

У Великій Олександрівці газопостачання відновили загалом для 626 абонентів. Періодичне централізоване водопостачання повернули у 5 населених пунктів: Інгулець, Токарівку, Іванівку, Лиманець та Чорнобаївку.

Нагадаємо, що окупанти зруйнували на Херсонщині 14 шкіл, 81 частково пошкодили.