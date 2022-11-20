Єгипет зекономить на власних потребах, щоб вивільнити більше газу для ЄС

Це допоможе країні наповнити казну в умовах економічної кризи.

Єгипет намагається постачати більше природного газу в Європейський Союз, скорочуючи внутрішнє споживання енергії.

Про це пише WSJ.

Зазначається, що, в умовах економічної кризи це дасть можливість країні наповнити державну скарбницю.

Мета Єгипту полягає в тому, щоб спробувати зменшити кількість природного газу, необхідного для виробництва електроенергії, на 15% і відправити цей надлишок покупцям у Європі, які платять за зріджений природний газ найбільше.

У серпні прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі оцінив, що 15-відсоткова економія внутрішнього виробництва електроенергії принесе дохід у розмірі 450 млн доларів на місяць від додаткового експорту газу.

Нагадаємо, у червні Ізраїль, Єгипет та Європейський Союз підписали історичну угоду про постачання природного газу.