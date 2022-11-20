Визвольна операція ЗСУ у Херсоні стала переломним моментом у війні з Росією, – Зеленський

“Люди вже знають, чия перемога, але за неї ще доведеться воювати”.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що деокупація Херсона стала переломним моментом у війні з Росією.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

“Визвольна операція наших Сил оборони у Херсоні є для України аналогією багатьох битв минулого, що ставали переломними моментами у війнах. Вони символізували такі зміни, після яких люди вже знали, чия буде перемога – хоча ще й доводилося воювати заради неї”, – зазначив голова жержави.

Фото: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

На його думку, саме це українці відчувають зараз, коли Херсон звільнений від окупантів.

Нагадаємо, над Херсоном у понеділок, 14 листопада, офіційно підняли український прапор.