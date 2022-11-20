Росія не хоче переговорів, - Подоляк

Москва не робила "жодних прямих пропозицій" Києву, сказав він.

Спроби переконати Київ вести переговори з Москвою після серії військових перемог українців є безглуздими.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю AFP.

"Коли ти маєш ініціативу на полі бою, трохи дивно отримувати пропозиції на кшталт: "військовим шляхом усе одно не зробиш, треба домовлятися". Це означало б, що країна, яка повертає свої території, повинна капітулювати перед країною, яка програє", - заявив Подоляк.

Він також розповів, що Москва не робила "жодних прямих пропозицій" Києву щодо мирних переговорів, вважаючи за краще передавати їх через посередників. За його словами, у Києві сприймають такі розмови як маневр Кремля, щоб "перепочити" та підготувати новий наступ.

"Росія не хоче переговорів. Росія веде комунікаційну кампанію під назвою "переговори". Вона просто зупиниться на деякий час і буде тренувати мобілізовані сили, знаходити додаткове озброєння та зміцнювати свої позиції", - застерігає Подоляк.

Він підкреслює, що попри військові поразки Росії за останні тижні, Путін все ще вважає, що "він може знищити Україну", тож переговори з ним не мають сенсу.

"Після низки військових перемог Україна не може дозволити собі паузи у контрнаступі, попри прихід холодів і снігу. Сьогодні навіть невелика пауза лише додає втрат, яких зазнала Україна", - підсумував він.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський отримував сигнали від іноземних партнерів про бажання президента РФ вести прямі переговори з Україною. Зеленський у відповідь на це запропонував публічний формат перемовин.