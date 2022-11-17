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Зеленський заявив, що пропонував публічну форму перемовин із Путіним у відповідь на сигнали готовності до переговорів

Іноземні партнери передавали президенту України, що Путін нібито готовий говорити. 

Зеленський заявив, що пропонував публічну форму перемовин із Путіним у відповідь на сигнали готовності до переговорів
Звернення президента Зеленського до країн G20
Фото: cкрин відео

Президент Володимир Зеленський отримував сигнали від іноземних партнерів про бажання президента РФ вести прямі переговори з Україною. Зеленський у відповідь на це запропонував публічний формат перемовин, цитує його заяву ZN.ua.

"Я отримав сигнали, що Путін хоче прямих перемовин. Я такі сигнали отримував. Я запропонував публічну форму, бо Росія веде публічну війну", – сказав президент. 

Від яких саме іноземних лідерів Зеленський отримав путінський сигнал про готовність до перемовин – президент не уточнив.

Нагадаємо, у жовтні президент Гвінеї-Бісау Умару Сісоко Ембало заявив, що Путін просив його передати меседж главі української держави Володимиру Зеленському. За його словами, президент РФ висловив готовність до переговорів. 

Зеленський на це відповів, що "готовий до переговорів Путін" тим часом вдарив по цивільних українцях вже 400 безпілотниками. 

"Друге питання – з ким говорити. Росія передала, що треба розблокувати відносини. Давайте почнемо розблокування принаймні нашого Чорного моря. І третє, що всі бояться, що є ядерна загроза, говорять про якусь брудну бомбу. Так вся ця загроза повністю йде від Російської Федерації", – сказав глава України.

Він наголосив, що для того, щоб говорити про діалог, треба, щоб держава поважала іншу державу, її кордони. Поки цього немає, а "бажання російського президента говорити – спланована риторика, яка має спрацювати на його внутрішню аудиторію і тих держав, які ще не ізолювали".

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