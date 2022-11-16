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Рада ратифікувала меморандум про співпрацю з НАТО

Аналогічні меморандуми Верховна Рада ратифікує, починаючи з 2015 року.

Рада ратифікувала меморандум про співпрацю з НАТО
Фото: facebook/Дмитро Разумков

ВР на засіданні 16 листопада прийняла закон про ратифікацію меморандуму про домовленість між урядом України та НАТО стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв'язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру”.

За закон проголосували 304 нардепи, передає кореспондент LB.

У пояснювальній записці зазначається, що 31 жовтня цього року Кабінет міністрів подав на ратифікацію Ради меморандум про домовленість між урядом України та Організацією НАТО “стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру”, вчинений 17 січня 2022 р. у м. Брюсселі.

Меморандумом визначаються напрями співробітництва між Україною та Організацією НАТО.

Зокрема, мова про наступне:

  • підтримка впровадження сучасних інформаційних технологій, комунікаційних сервісів, а також протоколів та обробки даних у системі управління військами Збройних Сил України (далі – ЗСУ);
  • підтримка в оцінці та запровадженні базових і функціональних служб, а також інформаційних технологій для обробки даних та їх відображення в системі управління військами ЗСУ;
  • підтримка у придбанні комунікаційних сервісів згідно з напрямами співробітництва для ЗСУ, допомога у визначенні потреб України для покращення її спроможностей в оборонному, оперативному та логістичному плануванні;
  • визначення і підтримка потреб України щодо підготовки, особливо в аспекті комплексних завдань модернізації та досягнення взаємосумісності систем зв’язку та інформації, — пояснює Головне науково-експертне управління ВРУ у висновку.

Для реалізації зазначеного передбачаються “імунітети та привілеї Агенції НАТО, фінансові та договірні положення, забезпечення безпеки інформації, документів або матеріалів, що використовуються, особливості оподаткування та здійснення митних стягнень щодо Агенції НАТО”.

Нагадаємо, ВР на засіданні 16 листопада проголосувала за постанову про звернення до держав Групи двадцяти щодо виключення РФ зі складу цієї Групи.

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