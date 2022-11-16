Комітет ВР підтримав законопроєкт, яким депутатів проросійських партій хочуть позбавляти мандатів

Парламентський Комітет із питань державної влади 16 листопада підтримав за основу законопроєкт про позбавлення мандатів депутатів проросійських партій у місцевих радах.

Про це повідомляє Рух ЧЕСНО.

У "Чесно" стежили за поіменним голосуванням членів профільного комітету. Так, його голова Андрій Клочко ("Слуга Народу") не голосував. До речі, як зазначили в русі, відставки Клочка вимагає громадський сектор та більшість нардепів у комітеті.

Був відсутнім під час голосування нардеп Сергій Кальцев, що пройшов у ВР від ОПЗЖ, не голосувала Тетяна Плачкова і утримався Дмитро Ісаєнко. Обоє останніх теж потрапили в парламент від "Опозиційної платформи - За життя".

Раніше очільник комітету Андрій Клочко спробував "протягнути" один із законопроєктів ОПЗЖ. В разі його ухвалення представники проросійських партій могли зберегти мандати, якщо встигли вийти з фракції до рішення суду про заборону своїх політсил.

"Наша організація спільно з низкою ЗМІ та колег із громадського сектору цього тижня вийшла із публічною заявою. Ми вимагаємо, щоб парламент напрацював єдину політику щодо депутатів проросійських партій, і вона має стосуватися не лише депутатів місцевих рад. Кожен з нас розуміє, хто досі очолює комітет з питань свободи слова — це Нестор Шуфрич, який, зокрема, фігурує в Реєстрі держзрадників. Саме тому всі, хто були обрані в парламенті від ОПЗЖ, мають бути максимально позбавлені повноважень", — наголосила лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.

Член комітету питань державної влади Олег Дунда ("Слуга Народу") зазначив, що документ стосується лише депутатів місцевих рад, бо щодо Верховної Ради, то є окремо зареєстрована постанова.

"...Постанова стосовно позбавлення мандатів представників ОПЗЖ вже давно зареєстрована. Вона повинна якнайшвидше бути включена до порядку денного. Всі бойки та шуфричі мають понести відповідальність за тисячі життів українців і припинити вплив на політику нашої держави", - сказав Дунда.

Нагадаємо, в березні Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення зупинити діяльність ОПЗЖ, Опозиційного блоку, Партії Шарія та інших. Згодом справи про заборону партій почали розглядати в судах.

У червні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив політичну партію "Опозиційна платформа – за життя".