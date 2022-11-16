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Польща не має доказів запуску Росією ракети по своїй території: "Є багато ознак, що впала ракета ППО"

Президент Анджей Дуда наголосив, що Україна захищалася від російських атак. 

Польща не має доказів запуску Росією ракети по своїй території: "Є багато ознак, що впала ракета ППО"
Анджей Дуда
Фото: скрін

Є багато ознак того, що ракета, яка впала учора на території Польщі, є ракетою ППО. Доказів того, що це було умисним нападом на Польщу, немає. 

Про це повідомив президент Анджей Дуда.

"Учора ракети впали на великі міста України. Україна захищалася. Ми мали справу з великим зіткненням, спричиненим Росією", – повідомив він. 

Дуда зазначив: "є багато ознак того, що на територію Польщі, на жаль, впала ракета протиповітряної оборони".

"Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу. Ймовірно, це була ракета С-300 російського виробництва. На даний момент ми не маємо доказів того, що це була ракета, запущена російською стороною", – наголосив він.

Дуда додав, що значна частина російських ракет учора була випущена в бік Західної України.

Нагадаємо, учора під час масованої російської ракетної атаки на Україну в кількох кілометрах від кордону в Польщі впала ракета. Загинуло двоє людей. Країни G7 і НАТО запропонували Польщі допомогу в розслідуванні. 

Союзники України, зокрема премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, наголосив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну стало причиною влучання ракет на територію Польщі.

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