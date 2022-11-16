Під час вчорашнього обстрілу у Київській області загинула жінка. Вона перебувала на цвинтарі

Унаслідок учорашнього ракетного обстрілу в Київській області, в селі Плесецьке, загинула жінка. Під час атаки вона перебувала на цвинатарі, біля могили свого чоловіка.

Про це повідомив у Телеграм керівник поліції області Андрій Нєбитов. Вона загинула від поранення уламками ракет.

"Вкотре наголошую, що під час повітряної тривоги треба знаходитись в укриттях!" – наголосив Нєбитов.

Нагадаємо, що під час учорашньої атаки росіяни випустили по Україні більше 90 ракет. Понад 70 були збиті. У Києві уламки ракет влучили в житлові будинки, загинула одна людина.

Удари призвели до знеструмлення семи мільйонів абонентів.