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Під час вчорашнього обстрілу у Київській області загинула жінка. Вона перебувала на цвинтарі

Трагедія відбулася в с. Плесецьке. 

Під час вчорашнього обстрілу у Київській області загинула жінка. Вона перебувала на цвинтарі
Фото: Andre Nebytov

Унаслідок учорашнього ракетного обстрілу в Київській області, в селі Плесецьке, загинула жінка. Під час атаки вона перебувала на цвинатарі, біля могили свого чоловіка. 

Про це повідомив у Телеграм керівник поліції області Андрій Нєбитов. Вона загинула від поранення уламками ракет. 

"Вкотре наголошую, що під час повітряної тривоги треба знаходитись в укриттях!" – наголосив Нєбитов.

Нагадаємо, що під час учорашньої атаки росіяни випустили по Україні більше 90 ракет. Понад 70 були збиті. У Києві уламки ракет влучили в житлові будинки, загинула одна людина.

Удари призвели до знеструмлення семи мільйонів абонентів. 

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