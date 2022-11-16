Детективи БЕБ вилучили та арештували 105 тис. літрів спирту на 25 млн гривень

Детективи Бюро економічної безпеки заарештували понад 88 тис. літрів контрафактних лікеро-горілчаних виробів, майже 17 ти. літрів спирту, лінії розливу та пакування ЛГВ, а також 11 резервуарів для виготовлення та зберігання.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Наразі встановлено групу осіб, які, за попередньою змовою зі службовими особами кількох підприємств "Укрспирту", протягом 2019-2022 років незаконно виготовляли спирт та алкогольні напої.

"Підпільне виробництво підакцизних товарів здійснювалося без відображення у звітних та облікових документах з метою ухилення від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах. Слідством також встановлено, що в подальшому незаконно виготовлений спирт, як правило, реалізується декільком підприємствам – виробникам лікеро-горілчаних виробів, які в свою чергу, виробляли з цього спирту не обліковану продукцію, оклеюючи її підробленими марками акцизного податку", – зазначили в БЕБ.

На підставі ухвали суду детективи провели низку обшуків офісних, складських приміщень та виробничих потужностей одного із товариств і вилучили документи фінансово-господарської діяльності, журнали обліку спирту та лікеро-горілчаних виробів, документи щодо виданих акцизних марок, дві лінії розливу лікеро- горілчаних виробів та ємкості із рідиною з характерним запахом спирту в загальній кількості понад 105 тис. літрів.

Виявлені та вилучені товарно-матеріальні цінності та документи визнано речовими доказами та заарештовано. Загальна орієнтовна вартість – 25 млн грн.

Нагадаємо, раніше зі спиртзаводу на Вінниччині вкрали понад 2,5 тис. декалітрів спирту.