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"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка

У селищі майже не залишилося жодного вцілілого будинку.

"​Розбита і завалена трупами рашистів": Гайдай показав, як виглядає звільнена від окупантів луганська Макіївка
Фото: Армія INFORM

Сили оборони України остаточно звільнили від російських окупантів селище Макіївка, що на Луганщині.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у фейсбуці.

Він також опублікував фото з міста.

"Розбита і завалена трупами рашистів... Кілька діб тому Сили оборони України остаточно звільнили від ворога Макіївку. І хоча українських захисників у самому селищі немає - ворог, розлючений поразкою, постійно обстрілює населений пункт з артилерії, мінометів та танків", - написав Гайдай.

"На вулицях немає жодної живої душі, а в селищі вже майже не залишилося жодного вцілілого будинку. Не вціліла навіть вишка стільникового зв’язку. У центрі Макіївки та в розбитих будинках і досі лежать тіла загиблих рашистів, які є німими свідками «дутої величі» росармії", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, під Макіївкою Луганської області, контроль над якою повернено ЗСУ 13 листопада, минулого тижня під обстріл потрапили мобілізовані росіяни. Їхні родичі заявили, що ці окупанти вирішили пішки вертатись назад у Росію, і вимагали від окупаційного командування їх випустити.

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