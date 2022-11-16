​На Дніпропетровщині поліція встановила 62 особи, які можуть належати до диверсійно-розвідувальних груп

Поліція Дніпропетровщини встановила 62 особи, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомили в пресслужбі обласного управління Нацполіції.

Особи підозрюваних виявили за минулу добу, 15 листопада.

Крім цього, правоохоронці перевірили на блокпостах понад 900 автомобілів і тисячу осіб.

Також встановили особи 226 українців, яких підозрюють у скоєнні різних злочинів. Про підозру повідомили зловмисникам за скоєння 11 злочинів.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка СБУ нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу російської ФСБ. Завербованих осіб виявили в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області.

Нещодавно до 15 років тюрми засудили зрадницю, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва.