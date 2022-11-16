​На Дніпропетровщині поліція встановила 62 особи, які можуть належати до диверсійно-розвідувальних груп

Поліція Дніпропетровщини встановила 62 особи, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальних груп.
Про це повідомили в пресслужбі обласного управління Нацполіції.
Особи підозрюваних виявили за минулу добу, 15 листопада.
Крім цього, правоохоронці перевірили на блокпостах понад 900 автомобілів і тисячу осіб.
Також встановили особи 226 українців, яких підозрюють у скоєнні різних злочинів. Про підозру повідомили зловмисникам за скоєння 11 злочинів.
Нагадаємо, нещодавно контррозвідка СБУ нейтралізувала диверсійно-розвідувальну групу російської ФСБ. Завербованих осіб виявили в результаті багатоетапної спецоперації у Києві та Сумській області.
Нещодавно до 15 років тюрми засудили зрадницю, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва.