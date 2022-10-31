До 15 років засуджено зрадницю, яка готувала проникнення російської ДРГ до Миколаєва,- СБУ

Вона готувала маршрути для прихованого "прориву" російських диверсантів на підконтрольну українській владі територію.

За матеріалами СБУ до 15 років ув’язнення засуджено агентку спецслужб РФ, яка займалась підготовкою до проникнення російської диверсійно-розвідувальної групи до Миколаєва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисницю було затримано в ході спецоперації української контррозвідки у травні цього року. Тим самим Служба безпеки зірвала ворожі плани щодо підривної діяльності у прифронтових районах півдня України", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що для виконання завдання агресора вона спостерігала за місцями дислокації сил оборони, у тому числі блокпостів та укріпрайонів міста. Таким чином вона готувала маршрути для прихованого "прориву" російських диверсантів на підконтрольну українській владі територію регіону.

Зловмисниця підшукала квартиру, яку учасники ворожої групи мали використовувати як свою конспіративну "базу" для планування і підготовки подальших диверсій.

Для маскування злочинних дій ворожа поплічниця орендувала житло на власне ім’я, а гроші на це отримала від своїх російських "кураторів".

Співробітники СБУ задокументували "транзакцію" у розмірі 50 тис. грн, які вона отримала від агресора на власну банківську картку.

Крім того, встановлено особу "зв’язкового" ворожої поплічниці. Ним виявився її знайомий, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Херсоні.

Саме через нього спецслужби РФ вийшли на зрадницю і запропонували їй конфіденційне співробітництво.

Під час обшуків за місцем проживання російського агента правоохоронці виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з ворогом.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) КК України.

Досудове розслідування проводили слідчі СБУ Миколаївської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, днями Зеленський призначив голову Департаменту захисту національної державності СБУ. Начальником Департаменту став уповноважений з питань контролю за діяльністю СБУ Роман Семенченко.