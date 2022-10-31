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IRIS-T сьогодні відпрацювала зі 100% результатом, – Повітряні сили

Україна потребує більше ЗРК IRIS-T.

IRIS-T сьогодні відпрацювала зі 100% результатом, – Повітряні сили
Система ППО IRIS-T
Фото: Timm Ziegenthaler

Німецький зенітно-ракетний комплекс IRIS-T під час масованого ракетного удару Росії по Україні у понеділок, 31 жовтня, відпрацював зі 100% результатом.

Про це в ефірі телемарафону Uarazom повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

“Ми просимо і продовжуємо надалі закликати світ надати Україні зброю. Потрібні засоби протиповітряної оборони. Ті засоби, які ми вже озвучили, IRIS-T треба більше. Працює, і сьогодні працювала ця система, і працювала з 100% результатом”, – наголосив він.

 

Нагадаємо, під час сьогоднішньої атаки Росія пошкодила ракетами і безпілотниками 18 обʼєктів у 10 регіонах. Переважно влучали по енергетичних обʼєктах.

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