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Окупанти пошкодили 18 обʼєктів у 10 регіонах, – Шмигаль

Знеструмлено сотні населених пунктів. 

Окупанти пошкодили 18 обʼєктів у 10 регіонах, – Шмигаль
Ілюстративне фото
Фото: Андрій Нєбитов

Під час сьогоднішньої атаки Росія пошкодила ракетами і безпілотниками 18 обʼєктів у 10 регіонах. Переважно влучали по енергетичних обʼєктах.

Про це в Телеграм повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль

"Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. Наслідки могли бути набагато гіршими. Але завдяки героїчній та професійній роботі ППО з понад 50-и випущених по нашій території ракет збито 44", – написав він.

Ремонтні бригади працюють на повну потужність.

"На Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, аби всі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу. Будьмо єдині та солідарні в енергозаощадженні!" – закликав голова уряду.

Він наголосив, що Росія бʼє не по військових обʼєктах, а по критичній інфраструктурі. 

Нагадаємо, влучання зафіксовані в Київській, Чернігівській, Черкаській, Чернівецькій, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях. Внаслідок ударів по передмістю столиці в Києві без водопостачання залишилися 80% мешканців. Також є часткове знеструмлення. 

ППО збила 44 ракети. Уламки впали на цивільні обʼєкти в Вінницькій та Хмельницькій областях. Також зафіксовано падіння уламків російської ракети в Молдові. 

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