На півночі Молдови впали уламки російської ракети, є пошкодження будинків

За даними МВС, минулося без поранених.

У Молдові, в прикордонному з Україною населеному пункті Наславчі, впали уламки російської ракети. Її збила українська зенітна система, повідомили у МВС країни.

"Постраждалих наразі немає, але у кількох будинках у Наславчі вибиті вікна", – зазначили в повідомленні.

Українська влада повідомила молдовських колег, що росіяни намагалися атакувати безпілотниками дамбу Дністровськ-1, розташовану в 10 кілометрах від дамби Наславча.

Фото: mai.gov.md Уламки російської ракети пошкодили будинки в Молдові

Зазнали пошкоджень електричні трансформатори української дамби. Загрози повені немає.

10 жовтня, під час ще однієї масованої російської атаки, над Молдовою зафіксували проліт випущених армією Росії ракет. МЗС країни викликало для пояснень російського посла.