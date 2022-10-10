Молдова зафіксувала проліт російських ракет над своєю територією

Ракети, запущені Росією з кораблів у Чорному морі по території України, перетнули повітряний простір Молдови. Про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ Ніку Попеску.

"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови", - зазначається у повідомленні.

За словами Попеску, молдавський МЗС викликав посла Росії для пояснень.

Нагадаємо, зранку територія України зазнала масованого ракетного удару з боку російських окупантів. Зафіксовані "прильоти" одразу в кількох містах та областях. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, в деяких містах немає світла.