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Молдова зафіксувала проліт російських ракет над своєю територією

Для пояснень викликали посла РФ.

Молдова зафіксувала проліт російських ракет над своєю територією
Ілюстративне фото

Ракети, запущені Росією з кораблів у Чорному морі по території України, перетнули повітряний простір Молдови. Про це у твіттері повідомив міністр закордонних справ Ніку Попеску. 

"Три крилаті ракети, запущені сьогодні вранці по Україні з російських кораблів у Чорному морі, перетнули повітряний простір Молдови", - зазначається у повідомленні. 

За словами Попеску, молдавський МЗС викликав посла Росії для пояснень.

Нагадаємо, зранку територія України зазнала масованого ракетного удару з боку російських окупантів. Зафіксовані "прильоти" одразу в кількох містах та областях. Пошкоджені об’єкти інфраструктури, в деяких містах немає світла.

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