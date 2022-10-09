Північна Корея запустила ще дві балістичні ракети

Північна Корея запустила дві балістичні ракети. Це сьомий ракетний запуск Пхеньяна за останні тижні, пише Reuters.

Обидві ракети піднялись на 100 км і пролетіли 350 км, повідомив міністр оборони Японії Тосіро Іно. Інтервал між ракетами склав шість хвилин, першу випустили близько 1:47 за місцевим часом.

Обидві впали поза межами виключної економічної зони Японії. Влада країни вивчає, який тип мали ракети. Не виключається, що це балістичні ракети підводних човнів.

Посадовці Південної Кореї вважають, що збільшення кількості ракетних запусків свідчить про підготовку КНДР до відновлення ядерних випробувань, останні з яких відбулися в 2017 році.

У вівторок КНДР випустила балістичну ракету далі, ніж будь-коли – вона піднялася вгору над Японією. Попередній запуск до сьогоднішнього відбувся 6 жовтня – тоді теж випустили дві ракети.

США у відповідь на ракетні випробування анонсували нові санкції проти Пхеньяна.