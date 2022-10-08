Британцям доплачуватимуть за економію електроенергії, - Reuters

Британська компанія-постачальник електроенергії Octopus оголосила про запровадження схеми "Періоди економії", за якою клієнтам доплачуватимуть за невикористання електрики під час пікового навантаження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Відповідно до схеми, 1,4 млн британців, які мають "розумні" лічильники, та близько 5 тис. підприємств можуть отримати 4 фунти стерлінгів за економію кожної одиниці електроенергії з листопада 2022 по березень 2023 року.

Компанія пообіцяла надіслати клієнтам листа, де будуть вказані години пікового навантаження на електромережі.

Теоретично домогосподарства можуть зекономити біля 100 фунтів стерлінгів за зиму.

Раніше Оператор національної електричної мережі Великої Британії (ESO) попередив, що в разі нестачі газу взимку можливі тригодинні відключення електроенергії в деяких районах країни – хоча цей сценарій, як стверджується, малоймовірний.

З 1 жовтня гранична вартості електроенергії для британських домогосподарств зросла до 3549 фунтів стерлінгів, що майже на 80% більше від попереднього показника.

Нагадаємо, щоб заощадити енергію цієї зими, Париж вимикатиме світло на Ейфелевій вежі на годину раніше, знизить температуру води в муніципальних басейнах і відкладе початок опалювального сезону у громадських будівлях. Ці заходи спрямовані на досягнення мети президента Еммануеля Макрона, згідно з якою промисловість, домогосподарства та муніципальна влада скорочують споживання енергії на 10% у відповідь на скорочення постачання газу Росією та зростання цін на енергоносії.

Греція також уже підготувалась до життя при припиненні постачання російського газу. Прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс наголосив, що накопичено вже достатню кількість скрапленого газу, а кілька електростанцій готові перейти з газу на нафту.