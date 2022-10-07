Нобелівську премію миру присудили українській і російській організаціям та білоруському правозахиснику

Нобелівську премію миру 2022 року присудили одній людині та двом організаціям. Це український Центр громадсньких свобод, російський "Меморіал" і адвокат з прав людини, білорус Алес Білацкі.

Про це йдеться у твіттері премії.

"Лауреати премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Вони протягом багатьох років пропагували право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали видатних зусиль для документування воєнних злочинів, порушень прав людини та зловживання владою", – вважають у Нобелівькому комітеті.

Центр громадянський свобод – організація, що заснована 2007 року. Керується Олександрою Матвійчук. Місією вважають "Становлення прав людини, демократії та солідарності в Україні та регіоні ОБСЄ задля утвердження людської гідності".

Російський "Меміорал", визнаний Кремлем "іноагентом", як заявляється, є некомерційною благодійною та правозахисною спільнотою, що займається дослідженням політичних репресій СРСР і Росії. Заснований 1992 року в Москві. З 28 лютого 2022 року сайт організації не оновлюється.

Алес Білацкі – керівник правозахисного центру "Вясна".

Торік премію миру отримали журналісти Марія Ресса з Філіппін та Дмитро Муратов з Росії. Цю премію, за заповітом Альфреда Нобеля, має отримувати той, хто "зробить найбільший або найкращий внесок в дружні стосунки між націями; в скасування або скорочення армій, що існують, та в проведення або агітацію мирних з’їздів".

На Нобелівську премію миру кілька разів номінували Путіна.

Одним із лауреатів премії миру є премʼєр Ефіопії, уряд якого воює з опозиційними силами Тиграю. За даними російського бюро BBC, війна між урядом і повстанцями забрала життя тисяч цивільних, а мільйони стали вимушеними переселенцями.

Урядові сили завдають ударів по Тиграю, внаслідок яких часто страждає цивільне населення. У вересні цього року унаслідок повітряного удару по дитячій ігровій зоні в ефіопському північному регіоні Тиграю загинули щонайменше семеро людей.