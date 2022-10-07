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Боррель перед самітом ЄС закликав виділити більше коштів на військову допомогу Україні

Йдеться про позабюджетний інструмент. 

Боррель перед самітом ЄС закликав виділити більше коштів на військову допомогу Україні
Жозеп Боррель перед початком саміту у Празі
Фото: EPA/UPG

У пʼятницю в чеській Празі стартує саміт Європейського Союзу. Однією з найголовнішних тем стане допомога Україні у війні проти Росії. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед самітом наголосив на важливості збільшення фінансування військової допомоги українцям, пише Reuters

"Я закличу лідерів підтримати пропозицію нового траншу для European Peace Facility, щоб продовжувати надавати військову підтримку Україні, а також навчальній місії", – заявив він. 

European Peace Facility – позабюджетний інструмент, що посилює здатність ЄС сприяти глобальній безпеці. Створений у 2021 році для збереження миру, запобігання конфліктам і зміцнення міжнародної безпеки. 

Крім війни в Україні, у фокусі лідерів країн ЄС будуть дві теми: енергетична і економічна ситуації. Обговорення продовжать на саміті в Брюсселі 20 – 21 жовтня. 

Учора в Чехії відбувся організований ЄС захід за участі понад 40 країн. Учасницею стала й Україна, але президент брав участь в онлайн-форматі. 

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