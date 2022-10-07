Більшість болгарських депутатів підтримують вступ України до НАТО, попри позицію президента, – "Свободна Европа"

Болгарія – парламентська республіка, і парламентарі не погоджуютья з позицією президента і тимчасового уряду щодо війни.

Президент Болгарії Румен Радев виступає проти допомоги з озброєнням Україні та її вступу до НАТО. Однак більшість членів нового парламенту мають іншу позицію, і Радеву скоро може доведеться погодитись із нею, пише "Свободна Европа" (Радіо Свобода).

Тільки Болгарія й Угорщина серед країн НАТО не надають українцям військової підтримки. А болгарський президент – єдиний член Альянсу в регіоні, що не підписав декларацію підтримки набуття Україною членства в блоці.

"В останні місяці Болгарією практично керує Румен Радев і призначений ним тимчасовий уряд. Однак після виборів 2 жовтня в країні з’явилася нова Національна асамблея, і більшість у ній не поділяє позиції Радева. Вже є сигнали про те, що депутати можуть змінити позицію Болгарії, і це означатиме, що президент і тимчасовий уряд повинні будуть їй слідувати. Конституція говорить, що Болгарія є парламентською республікою", – зазначили журналісти.

Більшість депутатів у новому парламенті Болгарії підтримують Україну, на яку сім місяців тому напала Росія, і погоджуються із закликом дев’яти президентів країн Центральної та Східної Європи прийняти Київ до НАТО. Однак прямо протилежну позицію мають президент і тимчасовий уряд. Радев заявив, що про вступ України до блоку можна говорити тільки після війни, а відправка українцям зброї означала б "втягнення" у війну.

Радев є президентом Болгарії з 2017 року. У 2021 році він переміг на виборах удруге. Має звання генерала. Висувався у президенти від соціалістичної партії. Підтримував незаконну анексію Криму.

Нагадаємо, 30 вересня Україна підписала заявку на вступ до НАТО. Це відбулося на тлі оголошення президентом РФ Володимиром Путіним спроби незаконної анексії української території. 2 жовтня президенти країн Центральної і Східної Європи підписали декларацію на підтримку членства України в Альянсі.

Для вступу до блоку необхідна згода всіх 30 членів.