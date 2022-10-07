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Двоє росіян на човні припливли до Аляски і попросили притулку в США

Чоловіки тікали від путінської мобілізації.

Двоє росіян на човні припливли до Аляски і попросили притулку в США
Ілюстративне фото
Фото: Bird in flight/Влад Сохин/Panos Pictures

Двоє росіян, тікаючи від мобілізації, прибули на віддалений острів Аляски в Беринговому морі і попросили притулку в Сполучених Штатах.

Про це повідомила канцелярія сенаторки США Лізи Мурковскі, передає "Радіо Свобода".

Речниця сенаторки розповіла, що офіс Мурковскі спілкувався з береговою охороною США та митною та прикордонною службою.

"Громадяни Росії повідомили, що вони втекли з одного з прибережних населених пунктів на східному узбережжі Росії, щоб уникнути обов'язкової військової служби",  - зазначила Боргер.

Мурковскі та сенатор США Ден Салліван (республіканець від Аляски) виступили із заявою, в якій йдеться, що вони намагаються встановити, хто ці особи.

"Враховуючи нинішню підвищену напруженість у відносинах з Росією, я зателефонувала секретарю Департаменту внутрішньої безпеки (DHS) і поговорила з ним, а також з іншим високопосадовцем DHS, коли зі мною вперше щодо цієї ситуації у вівторок вранці зв’язався представник громади з району Берингової протоки", – йдеться в заяві Мурковські.

Вона сказала, що після цих дзвінків "визначається допустимість цих осіб для в’їзду до США".

У заяві йдеться, що люди висадилися на пляжі поблизу населеного пункту Гамбелл на острові Святого Лаврентія – приблизно в 320 кілометрах на південний захід від Нома і приблизно в 58 кілометрах від півострова Чукотка, Сибір. Наразі їх перевезли в місто Анкоридж для перевірки, яка включає процес скринінгу.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію. Він планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів. Справжнє число може бути вищим.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні 59 080 військових. При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб.

У перший день путінської мобілізації в РФ інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно". Також спостерігається масовий виїзд росіян із країни, зокрема в Грузію та Казахстан.

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