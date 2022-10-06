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На транспортування нафти зі "Сахаліну-2" для Японії тимчасово не поширюватимуться санкції ЄС

Обмеження зняли до 5 червня 2023 року.

На транспортування нафти зі "Сахаліну-2" для Японії тимчасово не поширюватимуться санкції ЄС
Фото: sakhalinenergy.ru

Євросоюз тимчасово вивів з-під санкцій транспортування нафти з нафтогазового проєкту "Сахалін-2" для Японії.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на офіційний журнал ЄС.

Обмеження зняли до 5 червня 2023 року.

"Обсяг виключення: морське перевезення до Японії сирої нафти, отриманої в рамках проекту "Сахалін-2", що знаходиться в Росії, технічна допомога, посередницькі послуги, фінансування або фінансова підтримка, пов'язані з таким транспортуванням. Початок дії - 5 грудня 2022 року, закінчення - 5 червня 2023 року", - йдеться в журналі Євросоюзу.

Нагадаємо, влітку президент РФ Путін передав усі права на управління нафтогазовим проєктом "Сахалін-2" іншій російській компанії. У Кремлі дали іноземним компаніям місяць на роздуми, аби вирішити, чи працюватимуть вони із новою фірмою. 

Згодом Росія звернулася до клієнтів "Сахаліну-2" здійснювати платежі через російський банк у рамках указу про створення нової компанії для проєкту. А днями японська компанія Mitsui OSK Lines повідомила про підписання довгострокового рамкового контракту з новим російським оператором.

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