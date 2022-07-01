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Shell може вийти з числа інвесторів "Сахалін-2"

Нафтогазовий проєкт змінив керуючу компанію.

Shell може вийти з числа інвесторів "Сахалін-2"
Фото: Міністерство енергетики України

Указом Володимира Путіна усі права на управління нафтогазовим проєктом "Сахалін-2" передано іншій російській компанії. Такий крок може змусити іноземних інвесторів припинити вкладати гроші. Зокрема, мова про компанію Shell, пише Bloomberg.

Прикриваючись захистом національних інтересів, у Кремлі дали іноземним компаніям місяць на роздуми, аби вирішити, чи працюватимуть вони із новою компанією. У разі відмови інвестори можуть не отримати повної компенсації.

Тепер Shell, якій належить 27,5% акцій заводу з видобутку рідкого газу, стоїть перед непростим вибором, адже компанія висловлювала готовність вийти з проєкту "Сахалін-2" після вторгнення РФ до України, а також припинить будь-які інвестиції в країну-агресорку.

Нещодавно гендиректор Shell заявив, що в компанії вивчають можливість продажу своєї частки, яку оцінюють в 4,1 мільярди доларів. За інформацією видання, нині кілька великих державних енергетичних компаній Китаю ведуть перемовини із Shell щодо придбання їхньої частки "Сахалін-2".

Враховуючи те, що Путін використовує енергетичний ринок, як інструмент шантажу у боротьбі із санкціями, накладеними на Росію, вихід енергетичного гіганта з російського ринку розглядають нині як дуже ймовірний.

Варто додати, що іншими учасниками проєкту "Сахалін-2" є японські компанії Mitsubishi Corp. і Mitsui & Co. Їм спільно належить 22,5% акцій. І попри те, що Японія швидко відреагувала на санкції проти Росії та долучилась до них, прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда заявив, що з проєкту "Сахалін-2" виходити не будуть.

Рештою 50% акцій газодобувного проєкту згідно указу Путіна продовжить володіти "Газпром". До того ж, останнє слово щодо участі іноземних компаній у проєкті після зміни власника, буде за Москвою.

Раніше повідомлялось, що "Газпром" суттєво скоротив постачання газу Північним потоком. А Німеччина оголосила про дефіцит газу та впровадила другий етап плану на випадок припинення постачань з Росії.

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