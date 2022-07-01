Збирали кошти в Україні, як волонтери, закупляли товар, а потім його... продавали.

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) виявило факти продажу товарів військового призначення, які були завезені в Україну в якості "гуманітарної допомоги". Для їх купівлі зловмисники збирали гроші під виглядом "волонтерів".

Про це в інтерв'ю для "LB Live" повідомив голова БЕБ Вадим Мельник.

"У нас відкрито кримінальне провадження, по якому вже є оголошення підозр про скоєння злочину тим причетним особам, які під виглядом волонтерів збирали кошти на території України, виводили гроші до Європи, і там закупляли товари військового призначення. Зокрема це: бронежилети, оптичні прилади, квадрокоптери, наколінники й таке інше. Завозили все це як гуманітарну допомогу. Але потім вони її реалізовували", - сказав він.

За його словами, обсяг реалізованих таким чином товарів склав 60 млн грн.

Тому БЕБ відкрило кримінальне провадження через несплату податків.

Вадим Мельник додав, що окрім цього, Бюро зафіксувало ще декілька схожих випадків, робота по яких триває.