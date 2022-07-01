В Україні від 1 липня зросте прожитковий мінімум

Попри те, що Україна перебуває у стані війни, держава буде виконувати заплановані соціальні гарантії. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Заплановане підвищення певних соціальних гарантій, яке було визначено ще в законі про державний бюджет на поточний рік, від 1 липня відбувається планово. І прожитковий мінімум в середньому зростає на близько 100 грн", – зазначив чиновник.

Цифра буде диференційованою в залежності від соціально-демографічної групи населення, пояснив заступник міністра. Приміром, це діти певного віку, непрацездатні особи, тощо. Для усіх них обраховані різні прожиткові мінімуми.

Підвищення прожиткового мінімуму позначиться на різного роду соціальних виплатах, таких як допомога одиноким матерям, дітям з інвалідністю тощо. Крім того, зросте на 93 гривні і мінімальна пенсія. Таким чином, вона складе 2227 грн.

За словами чиновника, за липень громадяни отримуватимуть кошти вже виходячи з нових розрахунків.

Варто зазначити, що мешканцям тимчасово окупованих територій зони бойових дій пенсії та соцвиплати перераховуватимуть через Укрпошту. Але зважаючи на технічну можливість і оперативну обстановку.