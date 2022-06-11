Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Людмила Денисова: «Азовці» з Оленівки написали, що «у них там Бухенвальд» - дуже погано з їжею, пораненим не надають лікування»
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
Недобросовісного постачальника зіпсованої "тушонки" для армії засудили та зобов'язали надати якісний продукт, — Маляр
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
La Scala відмовляється від бойкоту російської культури та відкриває сезон оперою “Борис Годунов”
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Українцям за кордоном дозволили оформити два паспорти, - Мельничук
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
Російські військові перевозять свої родини на Херсонщину, – ОК “Південь”
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
У Сєвєродонецьку багато окупантів загинули під час наради, - Гайдай
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
Три держави ЄС не хочуть давати Україні статусу кандидата в ЄС, - Стефанішина
ГоловнаСуспільствоЖиття

Уряд розробить пакет соціальних гарантій для захисників України

Соцпакет має включати цілий спектр пільг та переваг на кожному етапі проходження служби та після її завершення.

Уряд розробить пакет соціальних гарантій для захисників України

Кабінет міністрів України розробить систему соціальних гарантій та підтримки українських захисників та захисниць.

Про це було домовлено під час спільної наради представників Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства внутрішніх справ та Міністерства оборони.

Урядовці обговорили приведення до відповідності соціальних гарантій, які будуть інтегровані до системи переходу з військової на цивільну кар’єру.

“Якщо раніше ветерани сприймалися як пільгоорієнтована категорія, то зараз ми говоримо про те, що наші захисники – активні люди від 18 до 45 років, які після повернення з передової перейдуть на економічний фронт, де будуть розвивати власну справу і громаду, сплачувати податки. І завдання держави – розробити дієву систему переходу з військової на цивільну кар’єру”, – зазначила Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Соціальний пакет для ветеранів та учасників бойових дій має включати цілий спектр пільг та переваг на кожному етапі проходження служби та після її завершення.

“Ми працюємо над узгодженою позицією наших відомств, щоб забезпечити соціальний захист для кожної з категорій. Соцпакет має включати якісну медичну реабілітацію та психологічну допомогу, переосвіту, привілеї у житлово-комунальній сфері”, – додала заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

Міністерства проведуть спільний аналіз законів, які надають соціальні гарантії для всіх категорій учасників бойових дій і ветеранів військової служби, виключать дублювання пільг та зберуть пропозиції. 

Крім цього, було вирішено розробити спільний опитувальник в системі МВС та Міноборони, щоб захисники запропонували своє бачення необхідних їм соціальних гарантій.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що цьогоріч планують поетапно впроваджувати Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також