У Лисичанську створили військову адміністрацію

У місті Лисичанськ Луганської області створили міську військову адміністрацію.

Про це йдеться в Указі президента України Володимира Зеленського.

“Генеральному штабу Збройних Сил України, Луганській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов'язані з утворенням військової адміністрації”, – зазначено у документі.

Нагадаємо, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські окупанти обстрілюють Лисичанськ з озброєння великого калібру, який пробиває бетон.

Раніше він також заявив, що найближчим часом очікується збільшення у рази обстрілів та бомбардування Лисичанська.