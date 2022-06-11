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Окупанти посилили охорону Північно-Кримського каналу

Зафіксовано активність окупантів з Криму на Херсонщину та в зворотному напрямку.

Окупанти посилили охорону Північно-Кримського каналу
Північно-Кримський канал
Фото: ikrim.net

Російські військові в Херсонській області посилили охорону Північно-Кримського каналу, побудувавши додаткові захисні конструкції.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Повідомляється, що ситуація на лінії зіткнення стабільно напружена, противник зміцнює рубежі оборони, підтягує резерви і намагається прикрити від атак подачу води з Херсонської області до Криму.

"Навколо Північно-Кримського каналу зведено захисні залізобетонні конструкції, збільшено кількість контрольно-пропускних пунктів на під'їзних шляхах і мостах", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано активність окупантів, які військово-транспортною авіацією забезпечують логістику своїх підрозділів з Криму та в зворотному напрямку. Корабельне угруповання ворожих сил без змін складу та задач продовжує блокування судноплавства і тримає під загрозою ракетних ударів територію України.

Нагадаємо, що українські військові ведуть контрнаступ у Херсонській області у напрямках трьох селищ. 

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